SUSTO

Avião faz pouso forçado em rodovia do interior de São Paulo

Um avião de pequeno porte experimental realizou um pouso forçado na tarde deste domingo, 21, na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP 342), em São João da Boa Vista, cidade a 245 km ao norte da capital paulista, perto da divisa com Minas Gerais, de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB). Não há registro de feridos.

Não há informações sobre a causa da pane no motor. Também não foram dados detalhes sobre as cidades de origem e destino do avião.