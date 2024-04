BRASIL

Avião fica de cabeça para baixo após queda no interior de MG; piloto é resgatado

O homem, de 39 anos, chegou a ficar preso nas ferragens após o acidente mas estava consciente no momento do resgate

De acordo com os bombeiros, o homem, de 39 anos, chegou a ficar preso nas ferragens após o acidente mas estava consciente no momento do resgate e apresentou fraturas no braço esquerdo, perna direita, sinais de traumatismo moderado na região da cabeça e escoriações no rosto.