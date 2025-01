ACIDENTE

Avião pilotado por ex-prefeito bate em poste e cai no Rio Grande do Sul

Ele foi hospitalizado

Um avião de pequeno porte com dois ocupantes caiu na tarde deste sábado (11) em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A aeronave, um planador, estava sendo pilotada por Carlos Eduardo Müller, conhecido como Kadu, ex-prefeito da cidade e atual instrutor de voo.

No momento do acidente, Kadu estava ministrando uma aula para um aluno. Segundo o Corpo de Bombeiros, ambos os passageiros foram socorridos com ferimentos leves e estavam estáveis, mas o instrutor precisou ser levado a um hospital para cuidados médicos.