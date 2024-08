SANTA CATARINA

Avião sofre danos durante pouso no Aeroporto Internacional de Florianópolis

Um avião sofreu danos nos pneus ao pousar no Aeroporto Internacional de Florianópolis nesta segunda-feira (12). Por causa disso, a aeronave não pôde sair da pista, que está fechada para pousos e decolagens.

Segundo informações do g1, a empresa aérea não detalhou o problema, mas disse que "por motivos técnicos, o voo AD 4225 (CNF-FLN) apresentou danos nos pneus que impediram a aeronave de deixar a pista por meios próprios".

O voo AD 4225 saiu às 23h25 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG), e chegou às 1h15 em Florianópolis. Os passageiros e tripulantes conseguiram desembarcar do avião com segurança.