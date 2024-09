AVIAÇÃO

Azul suspende distribuição de snacks para voos curtos

De acordo com o portal Poder 360, a companhia aérea enfrenta oscilações no mercado financeiro, com uma queda de 18,8% no valor de suas ações, seguida de uma recuperação parcial. Este cenário ocorre enquanto a Azul busca renegociar dívidas e avalia uma fusão com a Gol Linhas Aéreas, em recuperação judicial.