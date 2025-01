VEJA LISTA

Azul suspende operação em 12 cidades brasileiras

Em comunicado, a empresa explicou que a decisão foi motivada por uma combinação de fatores

A Azul anunciou, nesta sexta-feira (24), que suspenderá totalmente suas operações em 12 cidades brasileiras a partir de 10 de março. Os voos serão encerrados em Campos e Cabo Frio (RJ); Correia Pinto (SC); Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatú (CE); Mossoró (RN); São Raimundo Nonato e Parnaíba (PI); Rio Verde (GO); e Barreirinha (MA).>

Em comunicado, a empresa explicou que a decisão foi motivada por uma combinação de fatores, incluindo o aumento nos custos operacionais da aviação, agravados pela crise global na cadeia de suprimentos e pela valorização do dólar. Além disso, a empresa citou a disponibilidade de frota e ajustes na oferta e demanda como motivos para as mudanças.>

Além da suspensão desses destinos, a Azul também promoverá ajustes em sua operação em outras localidades. A partir de 10 de março, os voos para Fernando de Noronha (PE) serão realizados exclusivamente a partir de Recife. A companhia também modificará os voos de Juazeiro do Norte (CE), que passarão a ter como destino o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), principal hub da empresa. Em Caruaru (PE), as operações sofrerão readequação devido à baixa ocupação, e os voos serão feitos com aeronaves Cessna Grand Caravan, que têm capacidade para nove passageiros.>