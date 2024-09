BOTULISMO

Bactéria em sopa paralisa corpo de brasileira nos EUA: 'Não respondia aos comandos'

A estudante Claudia de Albuquerque Celada, de 24 anos, teve o corpo totalmente paralisado após tomar uma sopa em Aspen, no Colorado, durante uma viagem de intercâmbio. As informações são do VivaBem.

A brasileira iniciou a viagem em dezembro e voltaria em abril para o Brasil. Ela mora em São Caetano do Sul (SP). Após a refeição no país estrangeiro, no entanto, Cláudia diz que sentiu tontura, cansaço e visão turva. Ela acionou outras brasileiras que estavam no local, mas o quadro se agravou.