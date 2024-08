FEMINICÍDIO

Brasileira é morta por namorado em paraíso de Portugal; suspeito é visto usando biquíni da vítima

A polícia acredita que Ivone planejava se separar de Eduardo no dia do crime

Da Redação

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 21:23

Polícia Judiciária Crédito: PJ

Ivone Silveira, uma brasileira de 49 anos, foi assassinada por seu companheiro Eduardo em Portugal, justamente no dia em que o casal completava dois anos de relacionamento. A identidade de Ivone foi confirmada ao Portugal Giro por uma fonte da Polícia Judiciária (PJ), que conduziu a investigação. As informações são do jornal O Globo.

O crime ocorreu no último dia 12, quando o casal estava na vila de Carvoeiro, no Algarve, região de praias turísticas em Portugal. Eduardo, de 64 anos, atacou Ivone com um bastão de ferro, desferindo golpes em sua cabeça, e a esfaqueou múltiplas vezes no peito e no pescoço. Após cometer o crime, ele fugiu em seu carro, tirando a própria vida logo em seguida. O corpo de Eduardo foi encontrado no dia 16, junto a um bilhete em que confessava o homicídio.

A polícia acredita que Ivone planejava se separar de Eduardo no dia do crime, já que seus pertences estavam prontos para uma possível partida. Ela já havia registrado uma queixa contra ele anteriormente.