DISPUTA POR SALVADOR

'Com pé no chão, nós vamos vencer as eleições já no primeiro turno', diz Bruno Reis

Prefeito de Salvador e candidato à reeleição fez a sua segunda caminhada eleitoral nesta segunda-feira (19)

Da Redação

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 21:16

Bruno Reis durante caminhada em Periperi Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis (União Brasil) fez, nesta segunda-feira (19), a sua segunda caminhada eleitoral. O ato aconteceu no bairro de Periperi. Saudado por moradores, ele disse que a confiança da comunidade serve de estímulo para seguir com as transformações na região, e afirmou acreditar em uma vitória no primeiro turno.

“Sentindo esse calor humano, mensagens, palavras de estímulo, de confiança, essa grande multidão nos acompanhando aqui no Subúrbio, em especial, onde a gente destina a maioria dos nossos recursos. Temos um conjunto de serviços prestados e novos projetos que vão seguir transformando esta área. Então, a campanha está vibrante, emocionante e com fé em Deus, com muito trabalho, com muita humildade, com pé no chão, nós vamos vencer as eleições já no primeiro turno”, afirmou o prefeito, cercado de apoiadores.

Bruno Reis citou obras que foram feitas durante a atual gestão municipal no bairro. “É isso aí, uma mega caminhada aqui do Subúrbio. Aqui temos Guerreira Zeferina, canal do Paraguari, unidade odontológica, unidade de saúde, encostas, abertura de vias ligando a Rua das Pedrinhas à Nova Constituinte, drenagem da Rua da Urbis, da Rua Daiane Matos. Enfim, muitas obras que transformaram Periperi. Sem sombra de dúvidas, Periperi hoje tem uma nova cara por conta do nosso trabalho”, reforçou.

Oposição

Candidato do MDB, Geraldo Júnior também fez caminhada, mas em Cosme de Farias. Ele disse que passará por todos os bairros durante a campanha eleitoral. “Nós teremos caminhadas em todos os bairros, territórios e comunidades desta cidade. Esse é o nosso objetivo até o dia 6 de outubro. Com muita determinação, ao lado de Fabya Reis (candidata a vice-prefeita), vamos continuar ouvindo as pessoas e garantindo a participação popular em nosso projeto de transformação da cidade”, disse ele.

Sabatina de Kleber Rosa na rádio Sociedade Crédito: Erlon Sousa/Divulgação