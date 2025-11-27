Acesse sua conta
Bahia e mais nove estados estão sob alerta de perigo para tempestade

Há risco de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 07:14

Crédito: Shutterstock

A Bahia e outros nove estados estão sob alerta de perigo para tempestades, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, válido das 9h40 de quarta-feira (26) até as 10h desta quinta (27), prevê chuvas intensas e ventos fortes em diversas regiões do país.

Segundo o Inmet, podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, além de rajadas de vento de 60 a 100 km/h. Entre os riscos associados estão quedas de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

O que fazer em caso de tempestade?

O órgão orienta que a população não se abrigue sob árvores durante as rajadas de vento e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas e outdoors. Também recomenda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia em caso de instabilidade. Em emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O alerta atinge áreas do Centro Sul Baiano, Metropolitana de Salvador, Centro Norte Baiano, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sudoeste Piauiense, Extremo Oeste Baiano, além de regiões nos estados de Tocantins, Acre, Pará, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Piauí.

Veja lista com todas as cidades afetadas

