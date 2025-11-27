VEJA ÁREAS AFETADAS

Bahia e mais nove estados estão sob alerta de perigo para tempestade

Há risco de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas

Esther Morais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 07:14

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros Crédito: Shutterstock

A Bahia e outros nove estados estão sob alerta de perigo para tempestades, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, válido das 9h40 de quarta-feira (26) até as 10h desta quinta (27), prevê chuvas intensas e ventos fortes em diversas regiões do país.

Segundo o Inmet, podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, além de rajadas de vento de 60 a 100 km/h. Entre os riscos associados estão quedas de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

O órgão orienta que a população não se abrigue sob árvores durante as rajadas de vento e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas e outdoors. Também recomenda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia em caso de instabilidade. Em emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.