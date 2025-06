OPORTUNIDADE

Banco leiloa mais de 180 imóveis residenciais com lances a partir de R$ 41 mil

Para a maioria das ofertas, o pagamento do lance poderá ser à vista ou financiamento imobiliário com entrada no mínimo de 20%

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2025 às 08:23

Crédito: Divulgação

O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões vai realizar um leilão com mais de 180 imóveis entre apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais em diversos estados. O leilão ocorrer no dia 10 de junho, no formato online, pelo site da Mega Leilões. Os lances iniciais partem de R$ 41 mil e vão até R$ 1,5 milhão. Para a maioria das residências o pagamento do lance poderá ser à vista ou financiamento imobiliário com entrada no mínimo de 20% (com possibilidade de usar o FGTS - imóveis desocupados) e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas. >

Os imóveis estão localizados nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. >

Destaques:>