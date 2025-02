CARNAVAL

Bancos anunciam mudanças no funcionamento a partir de 1º de março

Bolsa de Valores também terá alterações

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 13:08

Agência bancária Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O funcionamento dos bancos vai ser diferente no início do mês de março. Isso acontece porque os dois primeiros dias do mês serão sábado e domingo e na segunda e na terça (3 e 4) são no Carnaval. O quinto dia será a Quarta-Feira de Cinzas. As datas interferem no funcionamento das agências bancárias. >

Como será o atendimento dos bancos durante o Carnaval?

No período de Carnaval, não haverá atendimento presencial nas agências bancárias, até a terça (4). Na quarta (5), as agências terão expediente de 3 horas, começando ao meio dia, com encerramento previsto para o horário habitual de cada agência. No caso de locais que fecham antes das 15h, a abertura será antecipada. >

As transferências bancárias, como a TED, não serão efetivadas durante o período. O PIX poderá ser feito normalmente, já que funciona 24h todos os dias incluindo feriados.>

Boletos e contas de consumo, como água energia e telefone, que vencem nos dias em que não há expediente bancário, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Já no caso de impostos e tributos que vão vencer no feriado, o pagamento deve ser feito antecipado para evitar juros e multas.>

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) destaca que “os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura aos clientes, que podem usar as áreas de autoatendimento nas agências e os canais digitais (celulares e computadores) dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas, e demais serviços”.>

Como vai funcionar a Bolsa durante o Carnaval?

O calendário de 2025 da B3 previu que não vai haver negociações nos dias 3 e 4 de março, segunda e terça-feira de Carnaval. Isso vale para tudo, incluindo aí os mercados de renda variável, renda fixa privada, registro de operações de títulos do agronegócio, negociação no mercado de títulos públicos federais, movimentações de garantias no Sistema Cetip e mais. >