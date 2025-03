CRIME

Bandidos usam nome de filho morto de Zé Vaqueiro para aplicar golpes e artista alerta público: 'cuidado'

Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro, morreu aos 11 meses de idade, em julho de 2024. O bebê tinha uma malformação congênita causada pela síndrome de Patau

O cantor Zé Vaqueiro fez um importante alerta ao público sobre um golpe que tem sido aplicado em seu nome. De acordo com o artista, tem circulado pelas redes um vídeo no qual criminosos usaram inteligência artificial para alterar sua imagem e voz e utilizaram, inclusive, a morte do seu filho Arthur para aplicar o golpe. >

“Vindo aqui fazer um alerta para vocês, alguns seguidores estão me mandando aqui um vídeo feito com inteligência artificial, onde usam a situação do meu filho, estão usando a minha voz, estão usando a minha imagem, para aplicar golpes nas pessoas (…) Algumas pessoas já foram prejudicadas com esses golpistas e eu falo pra vocês tomarem muito cuidado com esses vídeos que vocês veem na internet, feitos com inteligência artificial pra que vocês não saiam prejudicados. Já tomei as providências, estou conversando com o pessoal das plataformas para esses vídeos serem derrubados. Mas falo e deixo meu alerta aqui pra que vocês não sejam prejudicados: tomem muito cuidado com esses golpistas”, afirmou o artista.>