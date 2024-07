EM LUTO

Zé Vaqueiro fala sobre morte do filho pela primeira vez: ‘O propósito de Arthur se cumpriu’

Zé Vaqueiro usou o Instagram, na noite de quarta-feira (17), para falar pela primeira vez sobre a morte de Arthur, seu filho caçula que faleceu no início deste mês, aos 11 meses de idade, por conta de uma disfunção múltipla dos órgãos. O bebê tinha uma rara síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida como a síndrome de Patau.

“Até o último dia de vida dele, a gente viu ele lutando com todas as forças. Nos últimos dias, a gente ainda comentava: ‘Arthur é forte’. Sempre que íamos visitar ele, percebíamos o quanto ele era forte. E todos os dias era um milagre, porque não tinha condições de uma criança ser tão forte assim”, relembrou o cantor.

Zé finalizou o desabafo dizendo que todo mundo deu o melhor possível e agradecendo o apoio que recebeu dos admiradores: “A gente se dedicou, tentou não deixar a peteca cair e Deus nos sustentou. Tive que ir trabalhar e só Deus sabe todas as vezes que subi no palco com o psicológico totalmente abalado, mas sempre tentei dar o melhor […] Quero deixar aqui meu muito obrigado a todas as pessoas que nos mandaram mensagem, que oraram pela vida do Arthur, enquanto ele estava aqui conosco, e que pediram um milagre na vida. Mas Deus sabe de todas as coisas. A gente sabe que o propósito de Arthur se cumpriu”.