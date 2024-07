LUTO

Com show marcado na Bahia, Zé Vaqueiro cancela agenda após falecimento do filho

Pequeno Arthur faleceu na segunda-feira (8)

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de julho de 2024 às 15:12

Zé Vaqueiro e o filho Crédito: Redes sociais

Por conta do falecimento do filho caçula, Arthur, de 11 meses, o cantor Zé Vaqueiro cancelou a sua agenda de shows até o próximo dia 17 de julho, para ficar perto da família neste momento. O artista tinha apresentações marcadas em Malhada de Pedras, na Bahia; em Novo Alegre, no Tocantins, em Araguaracema e Pedro Afonso, também no Tocantins, e em Barreira do Campo, na Paraíba.

“Em virtude do falecimento de seu filho, Arthur, o cantor Zé Vaqueiro irá se ausentar até o próximo dia 17/7/2024, para ficar ao lado da família neste momento de imensa dor. Agradecemos a compreensão de todos e também o carinho que a família tem recebido”, diz o comunicado divulgado pela equipe do artista.

O pequeno Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro e da empresária Ingra Soares, faleceu nesta segunda-feira (8). O caçula do artista, que completaria 1 ano de idade no próximo dia 24 de julho, nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome de Patau e passou por uma série de internações desde o dia que nasceu.