MISTÉRIO

Barco é encontrado navegando sem piloto e dono é procurado

Buscas continuam no Paraná

As autoridades estão com esforços reforçados para localizar o advogado Lucas Gargantini Rodrigues, que desapareceu nas águas da praia de Porto Maringá, em Marilena, no noroeste do Paraná, na noite de sábado (15). Equipes do Corpo de Bombeiros estão realizando buscas na região. >

As buscas seguem, enquanto familiares e amigos aguardam informações sobre o paradeiro do advogado. A Marinha do Brasil entrou na operação no domingo (16), um dia após o desaparecimento, para apoiar as ações de resgate. No entanto, até o momento, não há novidades sobre o paradeiro de Rodrigues, e a investigação sobre as causas do sumiço continua.>