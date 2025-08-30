BRASÍLIA

Moraes manda polícia monitorar área externa da casa de Bolsonaro

Por suposto risco de fuga, ministro determinou a adoção de novas medidas de monitoramento ao ex-presidente

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a presença de policiais na área externa da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar no condomínio onde mora em Brasília (DF). A medida reforça o policiamento na residência do ex-chefe do Executivo após a Procuradoria-Geral da República (PGR) apontar “risco concreto de fuga”.

Além da presença de agentes na área externa da casa, Moraes determinou que sejam feitas vistorias em veículos, incluindo o porta-malas, que deixam a casa de Bolsonaro. As inspeções deverão ser documentadas, com indicação dos veículos, motoristas e passageiros, e enviadas a juízo diariamente.