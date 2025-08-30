Moraes manda polícia monitorar área externa da casa de Bolsonaro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 12:42
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a presença de policiais na área externa da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar no condomínio onde mora em Brasília (DF). A medida reforça o policiamento na residência do ex-chefe do Executivo após a Procuradoria-Geral da República (PGR) apontar “risco concreto de fuga”.
Além da presença de agentes na área externa da casa, Moraes determinou que sejam feitas vistorias em veículos, incluindo o porta-malas, que deixam a casa de Bolsonaro. As inspeções deverão ser documentadas, com indicação dos veículos, motoristas e passageiros, e enviadas a juízo diariamente.
