REFORÇO NO POLICIAMENTO

Moraes determina monitoramento em tempo integral de ex-presidente Bolsonaro

Decisão segue solicitação da PF que apontou "risco concreto" de fuga

Monique Lobo

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:28

Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal monitore em tempo integral o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A determinação foi feita nesta terça-feira (26).

"Nesse sentido, as ações incessantes de EDUARDO NANTES BOLSONARO, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de JAIR MESSIAS BOLSONARO, de modo a se furtar da aplicação da lei penal", escreveu.

Além disso, Moraes também destacou a proximidade do julgamento do processo por tentativa de golpe de Estado.

A decisão do ministro atende a um pedido enviado ao STF pela Polícia Federal. Em um ofício, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, solicitou “reforço urgente e imediato” no entorno da casa do ex-presidente, além de constante checagem da tornozeleira eletrônica.