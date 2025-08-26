Moraes determina monitoramento em tempo integral de ex-presidente Bolsonaro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:28
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal monitore em tempo integral o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A determinação foi feita nesta terça-feira (26).
No documento que solicitou o monitoramento, Moraes apontou que a há risco de de fuga do ex-presidente, que está em prisão domiciliar, especialmente por conta da atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que está nos Estados Unidos.
Veja registros de Jair Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica
"Nesse sentido, as ações incessantes de EDUARDO NANTES BOLSONARO, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de JAIR MESSIAS BOLSONARO, de modo a se furtar da aplicação da lei penal", escreveu.
Além disso, Moraes também destacou a proximidade do julgamento do processo por tentativa de golpe de Estado.
A decisão do ministro atende a um pedido enviado ao STF pela Polícia Federal. Em um ofício, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, solicitou “reforço urgente e imediato” no entorno da casa do ex-presidente, além de constante checagem da tornozeleira eletrônica.
De acordo com a Polícia Federal, no ofício, o órgão recebeu informações sobre um "risco concreto" de fuga. O documento ainda afirma que Bolsonaro poderia tentar entrar na Embaixada dos Estados Unidos para pedir asilo político.