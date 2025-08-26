Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Moraes determina monitoramento em tempo integral de ex-presidente Bolsonaro

Decisão segue solicitação da PF que apontou "risco concreto" de fuga

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:28

Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes
Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal monitore em tempo integral o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A determinação foi feita nesta terça-feira (26).

No documento que solicitou o monitoramento, Moraes apontou que a há risco de de fuga do ex-presidenteque está em prisão domiciliar, especialmente por conta da atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que está nos Estados Unidos.

Veja registros de Jair Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica

Jair Bolsonaro, neste domingo (3), em chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução/ Instagram
Ele também foi filmado com a tornozeleira eletrônica, em casa, enquanto fazia chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução
A chamada foi transmitida durante o ato em Copacabana por Divulgação
O ex-presidente Jair Bolsonaro posou ao lado do deputado Filipe Barros com a tornozeleira eletrônica exposta durante sua ida à Câmara de Deputados, no último dia 21 por Reprodução
Na saída da Câmara, Bolsonaro mostrou tornozeleira eletrônica por Wilton Júnior/ Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica  por Reprodução/ CNN
Ele também foi fotografado ao lado da família usando a tornozeleira eletrônica por Reprodução
Bolsonaro passou a usar tornozeleira após decisão do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes por Wilson Junior/Estadão Conteúdo
1 de 8
Jair Bolsonaro, neste domingo (3), em chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução/ Instagram

"Nesse sentido, as ações incessantes de EDUARDO NANTES BOLSONARO, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de JAIR MESSIAS BOLSONARO, de modo a se furtar da aplicação da lei penal", escreveu.

Além disso, Moraes também destacou a proximidade do julgamento do processo por tentativa de golpe de Estado.

A decisão do ministro atende a um pedido enviado ao STF pela Polícia Federal. Em um ofício, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, solicitou “reforço urgente e imediato” no entorno da casa do ex-presidente, além de constante checagem da tornozeleira eletrônica.

De acordo com a Polícia Federal, no ofício, o órgão recebeu informações sobre um "risco concreto" de fuga. O documento ainda afirma que Bolsonaro poderia tentar entrar na Embaixada dos Estados Unidos para pedir asilo político.

Leia mais

Imagem - Maioria dos brasileiros aprova prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta pesquisa

Maioria dos brasileiros aprova prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta pesquisa

Imagem - Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em 1 ano, diz relatório da PF

Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em 1 ano, diz relatório da PF

Imagem - Em mensagens divulgadas pela PF, Eduardo Bolsonaro xinga o pai: 'VTNC seu ingrato do c...'

Em mensagens divulgadas pela PF, Eduardo Bolsonaro xinga o pai: 'VTNC seu ingrato do c...'

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua