QUAEST

Maioria dos brasileiros aprova prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta pesquisa

Levantamento Genial/Quaest mostra que 55% consideram justa a decisão do STF; 39% discordam

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 07:49

Jair Bolsonaro deixa DF Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em prisão domiciliar é considerada justa pela maioria dos brasileiros. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (25), 55% dos entrevistados aprovam a medida.

Por outro lado, 39% avaliam que a prisão é injusta. Já 6% disseram não saber ou preferiram não responder.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Moraes justificou a decisão alegando que o ex-presidente descumpriu reiteradamente medidas cautelares impostas pela Justiça. Entre os episódios citados está a participação de Bolsonaro em manifestações por chamadas de vídeo, o que contraria a proibição de uso de celular, tanto de forma direta quanto por meio de terceiros.