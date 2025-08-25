Acesse sua conta
Maioria dos brasileiros aprova prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta pesquisa

Levantamento Genial/Quaest mostra que 55% consideram justa a decisão do STF; 39% discordam

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 07:49

Jair Bolsonaro deixa DF
Jair Bolsonaro deixa DF Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em prisão domiciliar é considerada justa pela maioria dos brasileiros. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (25), 55% dos entrevistados aprovam a medida.

Por outro lado, 39% avaliam que a prisão é injusta. Já 6% disseram não saber ou preferiram não responder.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Moraes justificou a decisão alegando que o ex-presidente descumpriu reiteradamente medidas cautelares impostas pela Justiça. Entre os episódios citados está a participação de Bolsonaro em manifestações por chamadas de vídeo, o que contraria a proibição de uso de celular, tanto de forma direta quanto por meio de terceiros.

O levantamento foi realizado pela Quaest entre os dias 13 e 17 de agosto, com 2.004 entrevistas presenciais em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.

