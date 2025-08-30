HOMENAGEM

Rio Grande do Sul decreta três dias de luto pela morte de Luis Fernando Verissimo

Escritor gaúcho de 88 anos estava internado desde o dia 11 de agosto e morreu na madrugada deste sábado (30)

Tharsila Prates

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 12:07

Luis Fernando Verissimo Crédito: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul decretou três dias de luto pela morte do escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos, na madrugada deste sábado (30).

O hospital Moinhos de Vento, onde ele estava internado, informou em nota que o cronista morreu às 0h40 deste sábado, devido a complicações decorrentes de uma pneumonia. Ele estava internado desde o dia 11 de agosto na unidade de saúde.

"O Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar para falar dos nossos desafios como brasileiros", escreveu o governador Eduardo Leite (PSD), na rede social X.

"Em reconhecimento à sua trajetória e contribuição à cultura, decreto três dias de luto oficial no Estado. O Rio Grande do Sul se despede de um gênio da escrita, mas suas histórias seguirão entre nós, pois são imortais", complementou o gestor.

Luis Fernando morava em Porto Alegre, na casa em que foi do pai dele, o também escritor Erico Verissimo, autor de O Tempo e O Vento, Olhai os Lírios do Campo e Incidente em Antares.

O filho ilustre publicou mais de 70 livros, vendeu cerca de 5,6 milhões de exemplares e conquistou leitores com crônicas, contos e romances, destacando-se pelo humor refinado e pela capacidade de transformar situações do cotidiano em reflexões inteligentes e bem-humoradas.

Iniciou a carreira no jornalismo em 1966, como revisor do jornal Zero Hora, na capital gaúcha, e lançou seu primeiro livro, O Popular, em 1973. Também assinou colunas em jornais como O Estado de S. Paulo, O Globo e Zero Hora, consolidando-se como uma das vozes mais influentes da crônica brasileira.