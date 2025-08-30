Acesse sua conta
Artistas lamentam morte do escritor Luis Fernando Verissimo: 'Perdemos um dos grandes'

Autor gaúcho faleceu aos 88 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08:59

Luís Fernando Veríssimo
Luís Fernando Veríssimo Crédito: Lindomar Cruz/Agência Brasil

Artistas e escritores de todo o Brasil manifestaram neste sábado (30) seu luto e admiração por Luis Fernando Verissimo, lembrando o impacto do autor na literatura e na vida de amigos e colegas. O escritor de 88 anos faleceu hoje em Porto Alegre.

A escritora e jornalista Cíntia Moscovich, amiga de Verissimo, destacou o papel do escritor como ponto de união no meio literário. "Ele fazia questão de estar muito próximo de todos nós, que vivíamos a literatura", disse em entrevista à Globo News. "Verissimo estreitava e formava um núcleo agregador em Porto Alegre e no Brasil, que fazia com que a gente se comunicasse com os vários 'Brasis' que existem, em termos literários e afetivos. Luis Fernando estava sempre presente, e não era muito de falar, mas de olhar."

Nas redes sociais, o cartunista Angeli compartilhou uma charge de Veríssimo e se solidarizou com a família do escritor: "Todo amor para Lúcia, Fernanda, Mariana, Pedro e família. Imensurável é 'o pai'". O escritor baiano Itamar Vieira Junior também prestou sua homenagem: "Uma lágrima e muitas salvas, Mestre Luís Fernando Veríssimo!"

O roteirista Walcyr Carrasco lembrou a genialidade do cronista: "Perdemos um dos grandes da nossa literatura. Luís Fernando Veríssimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra. Um gigante que fez da simplicidade a sua genialidade. Descanse em paz!"

A cartunista Larte escreveu em suas redes sociais: "Um beijo, Veríssimo, amigo e mestre."

Luís Fernando Veríssimo por Divulgação
Luís Fernando Veríssimo por Lindomar Cruz/Agência Brasil
Luís Fernando Veríssimo por Divulgação/Unesp
Luis Fernando Verissimo por Divulgação
Luis Fernando Verissimo por Alice Vergueiro/ Abraji Divulgação
Luís Fernando Veríssimo por Marcelo Cúria/Divulgação
Luís Fernando Veríssimo por Divulgação

