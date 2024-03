POLÍCIA INVESTIGA

Bebê de 1 ano é internada em estado grave no interior de SP após suspeita de ingestão de crack

Uma bebê de apenas 1 ano de idade foi internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica da Santa Casa de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na terça-feira, 12, por suspeita de ingestão de crack.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), após levar a filha para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, a mãe, que possui histórico com entorpecentes, desapareceu. Em razão do quadro de saúde, a criança foi transferida para a Santa Casa do município, onde permanece internada.