NO BERÇO

Trigêmea morre enforcada por cordão de chupeta ao ser deixada sozinha por mãe que precisava fazer faxina

Uma bebê de 1 ano e 7 meses morreu enforcada pelo cordão da chupeta ao tentar sair do berço enquanto estava sozinha em casa. O caso aconteceu na noite de sábado (16), na Vila Pinho, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. As informações são do g1.