Bebida e cigarros ficam mais caros com a reforma tributária; entenda

Aprovada em 1º turno na Câmara dos Deputados, a reforma tributária prevê a criação, entre outras propostas, do Imposto Seletivo (IS) para substituir o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Esse novo tributo incidirá sobre produção, comercialização ou importação de produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. É o caso de cigarros e bebidas alcóolicas. A tendência é que esses produtos fiquem mais caros, para que seu consumo seja desestimulado. Quem explica é o advogado tributarista Helder Santos.

"Este tributo, seletivo e com finalidade extrafiscal, tem como intenção desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente a ser regulamentada por uma nova lei, mediante projeto a ser apresentado, votado e sancionado", explica.

As especificidades, no entanto, não estão determinadas e ainda é necessária uma regulamentação por lei para que o imposto seletivo comece a incidir.

De acordo com relatório apresentado na primeira semana de junho, na Câmara, "os setores ainda terão tempo de esclarecer suas particularidades e a legislação poderá ser alterada de acordo com a evolução do consumo da sociedade".