MISSÃO

Boeing dos Estados Unidos sem identificação pousa em Porto Alegre

Aeronave chegou ao Brasil nesta terça-feira (19)

Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 23:35

O Boeing 757 americano Crédito: Reprodução/ JetPix

O site especializado em aviação Aeroin noticiou nesta terça-feira (19) o pouso de um Boeing 757 americano, sem identificação externa, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS).

Com fuselagem totalmente branca, o jato é frequentemente utilizado pelo governo dos Estados Unidos em operações especiais e pela CIA - a Agência Central de Inteligência norte-americana.

Ainda de acordo com o Aeroin, o Boeing é equipado com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo.