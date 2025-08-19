Acesse sua conta
Boeing dos Estados Unidos sem identificação pousa em Porto Alegre

Aeronave chegou ao Brasil nesta terça-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 23:35

O Boeing 757 americano
O Boeing 757 americano Crédito: Reprodução/ JetPix

O site especializado em aviação Aeroin noticiou nesta terça-feira (19) o pouso de um Boeing 757 americano, sem identificação externa, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS).

Com fuselagem totalmente branca, o jato é frequentemente utilizado pelo governo dos Estados Unidos em operações especiais e pela CIA - a Agência Central de Inteligência norte-americana.

Ainda de acordo com o Aeroin, o Boeing é equipado com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo.

A missão, no entanto, não teve a ver com questões militares. Conforme apuração do jornal O Globo, o avião estava transportando funcionários do consulado dos Estados Unidos na capital gaúcha. Após deixar esses funcionários em Porto Alegre, a aeronave decolou às 19h52 com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, onde também chamou a atenção.

