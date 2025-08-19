FURTO QUALIFICADO

Foragido é preso em outro estado após roubar R$ 2,5 mi de empresa onde trabalhava

Homem foi localizado e detido na comunidade da Lagoa, na Baixada Fluminense

Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 23:09

Policiais civis e militares de Magé efetuaram a prisão Crédito: Divulgação/ PC-RJ

Policiais Civis da 65ª Delegacia em Magé, no Rio de Janeiro, em ação conjunta com policiais militares, prenderam nesta terça-feira (19) um homem que teria furtado cerca de R$ 2,5 milhões de uma empresa em Rondônia. Ele foi detido em Magé, na Baixada Fluminense.

De acordo com os agentes, foram realizadas buscas na comunidade Lagoa, onde o foragido foi localizado e preso.

Segundo as investigações, o suspeito era responsável pelo setor de contas de uma empresa e subtraiu aproximadamente R$ 600 mil do cofre do estabelecimento. Além disso, acessou os sistemas bancários e realizou diversas transferências para conta bancária de sua própria titularidade, causando um prejuízo estimado em quase R$ 2,5 milhões.