Foragido é preso em outro estado após roubar R$ 2,5 mi de empresa onde trabalhava

Homem foi localizado e detido na comunidade da Lagoa, na Baixada Fluminense

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 23:09

Policiais civis e militares de Magé efetuaram a prisão
Policiais civis e militares de Magé efetuaram a prisão Crédito: Divulgação/ PC-RJ

Policiais Civis da 65ª Delegacia em Magé, no Rio de Janeiro, em ação conjunta com policiais militares, prenderam nesta terça-feira (19) um homem que teria furtado cerca de R$ 2,5 milhões de uma empresa em Rondônia. Ele foi detido em Magé, na Baixada Fluminense.

De acordo com os agentes, foram realizadas buscas na comunidade Lagoa, onde o foragido foi localizado e preso.

Segundo as investigações, o suspeito era responsável pelo setor de contas de uma empresa e subtraiu aproximadamente R$ 600 mil do cofre do estabelecimento. Além disso, acessou os sistemas bancários e realizou diversas transferências para conta bancária de sua própria titularidade, causando um prejuízo estimado em quase R$ 2,5 milhões.

O homem foi conduzido à delegacia e vai responder pela prática do crime de furto qualificado. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela justiça de Rondônia.

