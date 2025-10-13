Acesse sua conta
Babá é morta na frente de três crianças por ex-marido da patroa

A suspeita é que o assassinato tenha sido uma forma de vingança contra a ex-mulher, que não estava presente na hora do crime

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:10

Inaiane Costa Silva tinha três filhos com principal suspeito do feminicídio
Inaiane Costa Silva tinha três filhos com principal suspeito do feminicídio Crédito: Reprodução/PC-AL

Uma mulher foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro da patroa na manhã desta segunda-feira (13). O crime aconteceu na residência onde ela trabalhava como babá, no bairro Santa Lúcia, em Maceió, Alagoas.

Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito, que não foi identificado, cometeu o crime por não aceitar o término do relacionamento com a ex-mulher. Câmeras de segurança registraram o momento em que Inaianne da Costa Silva, 27 anos, é atacada dentro do imóvel. A dona da casa e o atual namorado não estavam na residência.

A suspeita é que o assassinato tenha sido uma forma de vingança contra a ex-mulher. De acordo com Emanuel Rodrigues, delegado plantonista da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito atacou a babá na frente de três crianças que estavam na casa. Ele teria enviado um áudio à ex-companheira depois do crime, negando o assassinato.

Conforme a PC, o homem tem histórico de violência doméstica e comportamento agressivo. A ex-companheira possuía uma medida protetiva contra ele e havia registrado um boletim de ocorrência por violência. Eles estavam separados há pelo menos três meses.

O suspeito fugiu depois do crime. A Polícia Civil recolheu imagens das câmeras de segurança internas da residência e de ruas nos arredores para investigar a rota de fuga do homem.

