Mulher é presa suspeita de matar marido a facadas durante briga na Bahia

Yan Inácio
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:11
Uma mulher de 50 anos foi presa no sábado (11) sob suspeita de matar o companheiro a facadas durante uma briga. O caso aconteceu no município de Medeiros Neto, no sul da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil (PC), a mulher, identificada como Joelma Cardoso de Araújo, esfaqueou o marido Ademar Pereira de Moura, de 48 anos, e tentou fugir do local depois do crime, mas foi presa por policiais militares.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Após ser presa, a suspeita revelou onde escondeu a faca usada no crime. A arma branca foi apreendida e levada para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. Ela realizou os exames legais, foi levada para um presídio na região e permanece custodiada à disposição da Justiça.
O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não há detalhes sobre o velório e sepultamento da vítima. A PC vai investigar o caso.