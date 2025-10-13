CRIME

Mulher é presa suspeita de matar marido a facadas durante briga na Bahia

Ela tentou fugir depois do crime, mas foi capturada por policiais militares

Yan Inácio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:11

Suspeita foi identificada como Joelma Cardoso de Araújo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher de 50 anos foi presa no sábado (11) sob suspeita de matar o companheiro a facadas durante uma briga. O caso aconteceu no município de Medeiros Neto, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a mulher, identificada como Joelma Cardoso de Araújo, esfaqueou o marido Ademar Pereira de Moura, de 48 anos, e tentou fugir do local depois do crime, mas foi presa por policiais militares.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Após ser presa, a suspeita revelou onde escondeu a faca usada no crime. A arma branca foi apreendida e levada para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. Ela realizou os exames legais, foi levada para um presídio na região e permanece custodiada à disposição da Justiça.