BRASIL

Colégio abre apuração de racismo após aluno entregar símbolo nazista a professor

Docente negro teria recebido uma suástica

O Colégio Santa Cruz, localizado no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, está investigando um caso de antissemitismo e racismo praticado por alunos contra um professor do 1° ano do ensino médio. Um estudante teria entregado uma suástica – símbolo nazista – para o professor que, conforme apurado pela reportagem, é negro.