Colégio abre apuração de racismo após aluno entregar símbolo nazista a professor

Metrópoles
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:23
O Colégio Santa Cruz, localizado no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, está investigando um caso de antissemitismo e racismo praticado por alunos contra um professor do 1° ano do ensino médio. Um estudante teria entregado uma suástica – símbolo nazista – para o professor que, conforme apurado pela reportagem, é negro.
Em nota enviada ao Metrópoles, o colégio declarou “profunda indignação com os atos de antissemitismo e racismo praticados por alguns alunos” e afirmou que as práticas ferem os valores da instituição.
Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO*.