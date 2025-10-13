Acesse sua conta
Colégio abre apuração de racismo após aluno entregar símbolo nazista a professor

Docente negro teria recebido uma suástica

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:23

Colégio Santa Cruz
Colégio Santa Cruz Crédito: Reprodução

O Colégio Santa Cruz, localizado no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, está investigando um caso de antissemitismo e racismo praticado por alunos contra um professor do 1° ano do ensino médio. Um estudante teria entregado uma suástica – símbolo nazista – para o professor que, conforme apurado pela reportagem, é negro.

Em nota enviada ao Metrópoles, o colégio declarou “profunda indignação com os atos de antissemitismo e racismo praticados por alguns alunos” e afirmou que as práticas ferem os valores da instituição.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO*.

Brasil são Paulo

