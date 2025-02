RIO GRANDE DO SUL

Bolo envenenado com arsênio: suspeita pelo crime é achada morta dentro da prisão

Deise estava isolada em cela e foi achada já sem vida durante vistoria nesta manhã

A mulher suspeita de matar três pessoas com um bolo envenenado no Rio Grande do Sul no final do ano passado foi achada morta na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (13). Deise Moura dos Anjos ainda era investigada pela morte do sogro, em setembro de 2024. >