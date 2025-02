CRIME EM 2022

Bolsonarista condenado por matar petista no Paraná volta para prisão domiciliar

Após recurso da defesa, desembargador decidiu que Jorge José da Rocha Guaranho deverá usar tornozeleira eletrônica

A Justiça do Paraná determinou nesta sexta-feira (14) a soltura do ex-policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, condenado pelo assassinato do guarda municipal e ex-tesoureiro do PT no estado Marcelo Aloizio de Arruda, em 2022.>