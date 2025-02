TENSÃO COM STF

Bolsonaro faz denúncia contra Moraes em visita de comitiva da OEA ao Brasil

A visita da OEA ao Brasil resultará em um relatório sobre a atuação de Moraes no país

O ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu pessoalmente na quinta-feira (13) com integrantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) para relatar sua visão sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A comitiva da OEA, liderada pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, procurou Bolsonaro em Brasília após ouvir tanto críticos do ministro quanto o próprio Moraes. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles. >

Após o encontro, Bolsonaro se mostrou confiante. "Conversamos por cerca de 50 minutos. Ele [Pedro Vaca Villarreal] se mostrou interessado no que eu falava e disse que vai fazer um relatório sincero sobre o que está acontecendo aqui no Brasil", declarou o ex-presidente. >

Vaca Villarreal, relator especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão da OEA, investiga as denúncias feitas por Bolsonaro e parlamentares de oposição. O Brasil é membro da OEA, junto com outros 33 países.>

Em seu relato, Bolsonaro reforçou a acusação de que Alexandre de Moraes ajustaria depoimentos, faria pesca probatória e prenderia suspeitos sem denúncia formalizada. O ex-presidente apontou que haveria uma “perseguição política” contra opositores do governo, por meio de inquéritos no STF.>

A visita da OEA ao Brasil resultará em um relatório sobre a atuação de Moraes. A força desse relatório pode ser medida, inclusive, pela questão econômica: os Estados Unidos, maior financiador da OEA, liderados por Donald Trump, têm em seu círculo próximo dois inimigos de Moraes, Elon Musk e Jason Miller, ambos alvos de decisões judiciais do ministro. Trump está ciente do processo. A avaliação de pessoas que acompanham o caso é que isso pode influenciar a OEA a elaborar um relatório que evite qualquer interpretação de negligência no caso Moraes.>

Este ano, os Estados Unidos devem contribuir com 52 milhões de dólares para a OEA, o que representa metade da arrecadação do órgão internacional com seus 34 membros.>

Em entrevista ao Metrópoles, Pedro Vaca Villarreal comentou estar "impressionado" com o tom das acusações feitas por deputados, senadores e manifestantes contra Alexandre de Moraes. "O tom dos relatórios é realmente impressionante. Temos que analisar isso com calma. Eles [STF] divulgaram um comunicado de imprensa sobre o encontro. Essa é a voz deles. Teremos a nossa mais tarde", afirmou Vaca Villarreal.>

Além disso, o relato de manifestantes presos e condenados pelo ataque no dia 8 de janeiro também chamou a atenção de Vaca Villarreal. Ele se deparou com a história de Cleriston Pereira da Cunha, que morreu no presídio da Papuda após passar mal. Mesmo após o pedido da Procuradoria-Geral da República e pareceres médicos solicitando sua soltura, o gabinete de Moraes ignorou essas solicitações. O relato foi feito à OEA por Luiza Cunha, filha do falecido.>