Bolsonaro faz harmonização facial por R$ 84 mil; veja resultado

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma harmonização em seu rosto e dentes na última sexta-feira (18). Segundo a revista Veja, o procedimento estético foi feito pelo dentista Rildo Lasmar e custou R$ 84 mil.



O especialista disse à publicação que tudo é feito por um cálculo matemático de distância e proporção entre olhos, faces laterais e boca. Cada dente custa, em média 3 mil reais.



“Faço apenas dentes, não aplico botox. Troquei todas as próteses que estavam desgastadas pela ação do tempo para recuperar o sorriso natural. Ele me procurou dia 5 de julho, como iniciamos o tratamento, e a última consulta foi na sexta-feira passada, 18 de agosto, quando lhe dei alta. É indicado a todos que perderam a dimensão vertical dos dentes, para melhorar a função de mastigação. Faço próteses de porcelana e dissilicato de lítio, material dez vezes mais resistentes que o dente original, mas com biocompatibilidade com ele. Bolsonaro, pelo que percebi, ficou muito feliz com o sorriso, saiu satisfeito do consultório. Foi um paciente muito simples, não reclamou de nada”, disse o especialista.