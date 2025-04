PASSOU MAL

Bolsonaro internado: veja últimas notícias do boletim médico

Ex-presidente teve mal estar quando viajava pelo Rio Grande do Norte

Carol Neves

Publicado em 12 de abril de 2025 às 08:06

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue sob cuidados médicos em Natal (RN) após sofrer uma crise de dor abdominal durante viagem política pelo Nordeste. Neste momento, seu estado de saúde é considerado estável, com melhora progressiva da distensão abdominal e do desconforto, mas sem previsão de alta hospitalar, segundo boletim divulgado na noite da sexta-feira (11).>

De acordo com o informe, Bolsonaro responde bem ao tratamento com sonda nasogástrica e apresenta sinais de recuperação da função intestinal. "Ele está com humor melhorado e a dor está controlada", informou o cirurgião Élio Barreto. Uma nova tomografia com contraste deve ser realizada para avaliar a evolução do quadro de suboclusão intestinal - condição que dificulta parcialmente a passagem de alimentos pelo sistema digestivo. >

O mal-estar começou nas primeiras horas da manhã em Santa Cruz (RN), onde Bolsonaro iniciava uma série de compromissos políticos. Apesar do desconforto, ele chegou a comparecer ao primeiro evento antes de ser levado ao hospital. "As dores eram difusas, sem ponto específico, o que sempre preocupa em pacientes com histórico de múltiplas cirurgias", explicou o diretor do hospital, Luiz Roberto Fonseca, referindo-se às sequelas do atentado sofrido em 2018. >

A equipe médica descartou, por enquanto, a necessidade de intervenção cirúrgica. O filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, afirmou que o pai está "acordado e lúcido", atribuindo o problema a "aderências intestinais" - complicação comum em quem passou por grandes cirurgias abdominais. >