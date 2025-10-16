FESTA EM FAMÍLIA

Bolsonaro pede autorização para comemorar o aniversário de 15 anos da filha

Festa será realizada no sábado (18); defesa pede que seja autorizada entrada dos amigos da adolescente, da senadora Damares Alves e outros amigos da família



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:18

Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber convidados e comemorar os 15 anos de sua filha, Laura Bolsonaro. Os advogados do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar, informam, em uma petição enviada ao Supremo, que a festa será realizada no sábado (18) e pedem que seja autorizada a entrada dos amigos menores de idade da adolescente, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e outros amigos da família que já estão autorizados a participar de um grupo de oração na residência.

A defesa também solicitou que o amigo da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, o maquiador Pablo Agustin, seja autorizado a passar os dias 17,18 e 19 de outubro hospedado na casa. Para justificar a solicitação, os advogados afirmaram que o encontro tem caráter pessoal. “Trata-se, assim, de um almoço de cunho familiar, sem qualquer conotação pública ou política, restrito ao círculo pessoal da família do peticionante”, afirmou a defesa.

Jair Bolsonaro 1 de 36