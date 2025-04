MÉDICO ATUALIZA

Bolsonaro segue na UTI sem previsão de alta: 'As primeiras 48 horas são críticas'

Equipe médica alerta para pós-operatório "complicado e prolongado"

O ex-presidente Jair Bolsonaro continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Star DF, em Brasília, sem previsão de alta após mais de 12 horas de cirurgia. O procedimento, realizado neste domingo (13), teve como objetivo liberar aderências intestinais resultantes de uma obstrução no intestino delgado.>

Birolini descreveu o caso como desafiador: "Era um abdômen hostil, com várias cirurgias prévias e uma parede abdominal bastante prejudicada". Apesar das dificuldades, o resultado final foi considerado excelente pela equipe e não há previsão de nova cirurgia. "Fizemos cirurgia com a ideia de que fosse definitiva. Naturalmente novas aderências vão se formar. Isso é inevitável. O resultado final ficou bastante satisfatório no momento". >

O quadro de saúde do ex-presidente piorou de forma abrupta na última sexta-feira (11), durante sua agenda política no Rio Grande do Norte. O que começou como um mal-estar durante visita à cidade de Tangará evoluiu rapidamente para uma emergência médica. Testemunhas relataram que Bolsonaro, visivelmente pálido e com dificuldades para se manter em pé, precisou de atendimento imediato na zona rural antes de ser conduzido às pressas para o Hospital Municipal Aluízio Bezerra em Santa Cruz, e depois ser levado de helicóptero para uma unidade médica de Natal. >