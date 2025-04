SAÚDE

Cirurgia de Bolsonaro termina após 12 horas, e estado de saúde é atualizado

Ex-presidente passou por reconstrução da parede abdominal

A cirurgia abdominal a qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido , no domingo (13), durou 12 horas. Apesar de longo, o procedimento ocorreu sem intercorrências e não foi preciso realizar transfusão de sangue, segundo boletim divulgado pela equipe médica. Bolsonaro foi encaminhado após a cirurgia para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas está em um quarto do hospital DF Star, em Brasília. >

Segundo os médicos, o procedimento de extensa lise de aderências e reconstrução da parede abdominal foi necessário para desobstruir uma dobra do intestino que dificultava o trânsito intestinal. >

Na noite de domingo (13), após o procedimento, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro disse que a cirurgia foi um sucesso. "Cirurgia concluída com sucesso! A Deus, toda honra e toda glória. Estou indo agora para a sala de extubação, onde poderei vê-lo. Meu coração transborda de gratidão a cada um de vocês que têm orado, enviado mensagens e intercedido pelo meu amor", agradeceu. >

O ex-presidente Jair Bolsonaro estava no Rio Grande do Norte, realizando uma série de visitas a municípios, quando começou a sentir fortes dores. Ele foi levado de carro para o Hospital Municipal Aluízio Bezerra, na cidade de Santa Cruz, e seguiu de ambulância para o estádio do município. >