PROCEDIMENTO

Cirurgia de Bolsonaro já dura mais de 9h, e Michelle atualiza estado de saúde

Ex-presidente foi internado às pressas

A cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já dura mais de nove horas. Ele foi internado às pressas e passa pelo procedimento para desobstruir o intestino. Em uma publicação nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou que o procedimento tem previsão de se estender por mais uma ou duas horas.>

Bolsonaro passa por uma cirurgia de abdômen chamada laparotomia exploratória, que consiste na abertura cirúrgica da cavidade abdominal. Mais cedo, a ex-primeira-dama disse que a equipe médica já havia explicado que a cirurgia seria longa. Segundo ela, o político estava com “muitas aderências” no intestino.>

O ex-presidente Jair Bolsonaro estava no Rio Grande do Norte, realizando uma série de visitas a municípios, quando começou a sentir fortes dores. Ele foi levado de carro para o Hospital Municipal Aluízio Bezerra, na cidade de Santa Cruz, e seguiu de ambulância para o estádio do município.

>