BRASÍLIA

‘Cirurgia bem extensa’, diz médico sobre saúde de Bolsonaro; ex-presidente está internado em Brasília

Equipe médica vai avaliar cirurgia para desobstruir o intestino do ex-presidente

Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de abril de 2025 às 08:01

Leandro Echenique, médico que integra a equipe que acompanha Jair Bolsonaro em Brasília, falou sobre a cirurgia que poderá ser feita neste domingo (13) para desobstruir o intestino do ex-presidente. >

Bolsonaro está internado no DF Star, em Brasília, para onde foi transferido após deixar o hospital em Natal, no Rio Grande do Norte.>

'É uma cirurgia aberta, que vai corrigir essa parte da obstrução das alças (intestinais). Vai tirar a tela que ele tem, recolocar, então vai ser feita (a desobstrução). Então é uma cirurgia bem extensa. Veja bem, é um abdome que já foi muito manipulado, desde 2018, quando ocorreu a facada', explicou Echenique, ao jornal O Globo.>

Bolsonaro chegou à capital federal por volta das 22h. Ele foi internado na sexta, 11, por causa de fortes dores intestinais. Segundo o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), Bolsonaro está bem, mas precisa retirar obstruções intestinais.>

O ex-presidente desembarcou no Aeroporto de Brasília e foi levado de ambulância para o Hospital DFStar, que fica na Asa Sul.>

Pelas redes sociais, Bolsonaro disse que fará a cirurgia e disse que seu médico pessoal , Cláudio Birolini, considerou que este é o pior quadro clínico desde o atentado sofrido por ele em Juiz de Fora (MG), na campanha eleitoral de 2022.>

Na manhã deste sábado, Birolini disse que uma "intervenção cirúrgica de urgência e emergência" estaria descartada naquele momento. O médico afirmou ainda que as obstruções do intestino permaneciam e que uma operação dependeria da evolução clínica da saúde do presidente "nos próximos dias".>

Segundo o médico, o quadro de suboclusão intestinal é comum em pacientes que passaram por várias cirurgias, como é o caso de Bolsonaro. Porém, a internação do ex-presidente revelou um quadro "um pouco mais exuberante que os anteriores". Desde que foi esfaqueado, Bolsonaro já realizou cinco cirurgias abdominais>