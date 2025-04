INTERNADO

Bolsonaro diz que sentiu dores intensas e que esse foi o seu quadro mais grave desde a facada de 2018

Ex-presidente informou que após transferência deve passar por uma nova cirurgia

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou neste sábado (12) que sentiu dores intensas e uma "forte distensão abdominal" e que provavelmente passará por uma nova cirurgia. Ele foi internado após passar mal nesta sexta (11) durante um evento do Partido Liberal (PL) no Rio Grande do Norte. Inicialmente, os médicos decidiram, junto com a família do ex-presidente, mantê-lo internado em Natal. No entanto, a equipe médica confirmou, neste sábado, a transferência do ex-presidente de Natal para Brasília em um avião com UTI aérea. As informações são do G1. >