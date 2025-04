RN

Após passar mal, Bolsonaro é socorrido por helicóptero cedido por governadora do PT

Ex-presidente chegou a ser sedado para exames após dor abdominal

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2025 às 12:56

Helicóptero transportou Bolsonaro Crédito: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi socorrido para um hospital de Natal (RN) em um helicóptero cedido pela governadora potiguar, Fátima Bezerra (PT). Bolsonaro precisou de atendimento médico de urgência nesta sexta (11) após apresentar um quadro de fortes dores abdominais enquanto cumpria agenda no interior do estado nordestino. Ele foi atendido inicialmente em um hospital de Santa Cruz e, após avaliação médica, foi transferido para Natal.>

De acordo com a equipe do ex-presidente, o desconforto teria sido causado por complicações relacionadas à facada sofrida por Bolsonaro em 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). A aeronave usada na transferência pertence à Secretaria de Segurança Pública do estado e levou o ex-presidente até uma unidade de saúde particular na capital potiguar.>

O filho do ex-presidente, vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), comentou o estado de saúde do pai nas redes sociais e pediu orações. Ele relatou que Bolsonaro sentiu dores desde o início da manhã, foi sedado para exames em Santa Cruz e, mais tarde, transferido para Natal. “Agora, conforme fui informado, está acordado e lúcido, sendo transferido de helicóptero para Natal (RN), para uma unidade hospitalar com mais recursos”, escreveu. Ele também afirmou que as dores seriam resultado de “reflexos de aderências” no abdômen, causadas pela facada de 2018.>

Determinei total empenho e a adoção de todas as providências necessárias por parte das equipes das Secretarias de Saúde e de Segurança Pública do Rio Grande do Norte para prestar assistência ao ex-presidente da República. pic.twitter.com/hDOH3LQRCJ — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) April 11, 2025

A internação de Bolsonaro acontece no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão que confirma sua condição de réu por tentativa de golpe de Estado, em decisão da Primeira Turma da Corte. O episódio também ocorre em meio a desgastes políticos locais. Na véspera, o prefeito de Natal, Paulinho Freire, que foi eleito com apoio de Bolsonaro, recusou-se a encontrá-lo, alegando “muitos compromissos”. Freire já havia sinalizado afastamento político do ex-presidente e declarou recentemente apoio à candidatura de Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) para a presidência em 2026.>