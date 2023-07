Bomba de combustível explode em posto no Distrito Federal

Uma bomba de combustível explodiu em um posto de gasolina no Distrito Federal. A explosão aconteceu na noite dessa quarta-feira (19).



Frentistas e funcionários de estabelecimentos vizinhos usaram extintores de incêndio para conter as chamas. O incêndio começou quando uma motorista que estava abastecendo saiu com o carro enquanto ainda estava com a mangueira da bomba de combustível conectada ao veículo.



Apesar da explosão, ninguém ficou ferido.