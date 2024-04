APÓS BRIGA

Bombeiro atira em passageiro que pulou catraca de metrô no centro de SP

Um passageiro foi atingido por um disparo de arma de fogo na tarde desta quarta-feira, 17, na Estação da Luz, região central de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o autor do tiro é um bombeiro militar que viu quando o passageiro teria pulado a catraca do local. O disparo ocorreu após uma briga entre os dois, de acordo com o relato da pasta do governo.