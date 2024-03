BRIGA

Militar do Exército atira em carro de vizinho após desentendimento em Brotas

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver 12 marcas de perfuração no carro

Um militar do Exército atirou diversas vezes contra o carro de um vizinho por conta de um desentendimento, na noite deste domingo (24), no bairro de Brotas, em Salvador. A informação foi confirmada pelo Comando da 6ª Região Militar.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o carro atingido por 12 disparos de arma de fogo no capô e no para-brisa do veículo.