DURANTE JULGAMENTO

Homem interrompe júri, atira no assassino do pai e é preso em Pernambuco

Um homem foi preso depois de entrar no Fórum de São José do Belmonte, no Sertão pernambucano, e atirar no assassino do seu pai durante o julgamento. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Cristiano Alves Terto interrompe um júri, atira e fere o réu Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura. Ele foi ferido enquanto estava sendo julgado pela acusação de ter matado o pai do atirador. As informações são do g1.