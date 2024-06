FOLLOW

Bots do 'Jogo do Tigrinho' perturbam usuários no Instagram; saiba como remover

Meta informou que está trabalhando para limitar a disseminação de spam

Da Redação

Publicado em 20 de junho de 2024 às 11:31

Jogo do Tigrinho Crédito: Reprodução

Se você tem Instagram, provavelmente foi perturbado com os bots do "Jogo do Tigrinho" seguindo em massa os perfis nas redes sociais nos últimos dias. Diversos usuários reclamaram nas redes sociais das solicitações para seguir vindas de contas falsas do jogo de apostas.

"Não aguento mais rejeitar solicitação de amizade de conta do jogo do tigrinho", escreveu um seguidor no X. "Oração contra as solicitações de jogo do tigrinho no Instagram hoje às 23:00h", brincou outro.

Em nota, a Meta - responsável pelo Instagram - informou que trabalha para limitar a disseminação de spam na rede social e não permite conteúdos que possam enganar os usuários. "Procuramos impedir que as pessoas se utilizem de forma abusiva de nossas plataformas, produtos ou recursos para aumentar artificialmente a visualização ou distribuir conteúdo em massa para ganho comercial", afirmou.

Mas como parar com os anúncios em massa? A orientação da empresa é que os seguidores denunciem os perfis. Para isso, é preciso seguir as seguintes instruções:

1. Toque em "..." na parte superior direita da publicação;

2. Toque em Denunciar;

3. Siga as instruções na tela”