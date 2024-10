INOVAÇÃO

Bracell recebe premiação por uso de tecnologia na silvicultura

A Bracell – líder global na produção de celulose solúvel e especial – recebeu o prêmio Smart Farm 2024 da John Deere pelos resultados alcançados com o uso de tecnologias no setor florestal, sendo a primeira empresa desse segmento a conquistar esse prêmio.

A iniciativa reconhece áreas como “Fazenda Modelo” pelo uso de tecnologia em suas operações. Neste ano, cerca de 450 empresas se inscreveram no programa, que premiou 12 empresas dos segmentos de grãos, cana-de-açúcar, HVC/forragem/silvicultura e algodão. Para Vinicius Duque, gerente de silvicultura da Bracell em São Paulo, o reconhecimento reforça o compromisso da empresa com a utilização de tecnologias que promovem a sustentabilidade.

A tecnologia implementada pela Bracell inclui um piloto automático de alta precisão e o controle eletrônico de aplicação de insumos nas máquinas, além do gerenciamento das operações por meio da Central de Operações Florestais, o que permite maior precisão nas atividades e otimização no uso dos insumos, com aderência às recomendações técnicas em cada área.

“Essa abordagem nos possibilita gerenciar nossas operações em tempo real, aplicar fertilizantes com precisão e monitorar os parâmetros operacionais, facilitando e complementando o trabalho do nosso time operacional. Ser reconhecidos pelo Smart Farm 2024 é um reflexo do nosso compromisso com uma silvicultura sustentável, utilizando a tecnologia para a formação de florestas de alta qualidade e produtividade, como também a preservação do meio ambiente”, acrescentou o gerente.