SEGUNDA EDIÇÃO

Projetos do Bracell Social marcam presença na Expo Favela Innovation Bahia

O evento começou hoje e segue neste sábado, em shopping de Lauro de Freitas

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 16:22

Projetos do Bracell Social marcam presença na Expo Favela Innovation Bahia 2024 Crédito: Acervo Bracell

Começou nesta sexta-feira (27) a segunda edição da Expo Favela Innovation Bahia, que é a maior feira de negócios e empreendedorismo de favela do Brasil. Com acesso gratuito e apoio do Bracell Social, o evento ocorrerá até sábado, 28, no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O encontro será uma oportunidade de troca de experiência e de construção de relacionamento entre empreendedores, investidores, empresas e parceiros, com o objetivo de “fortalecer a favela que empreende”.

A versão baiana da Expo Favela contará ainda com diversas palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates, cursos, shows e rodas de conversas com empreendedores locais. Uma delas aconteceu neste primeiro dia do evento, tratando do tema “A Favela é uma Mulher Preta”. O painel iniciou às 11h de hoje, com a participação de Janete Neves, presidente da Associação dos Jovens Remanescentes Quilombolas da Bahia (Ajarquiba), que fica na comunidade quilombola de Piaçava, no município de Esplanada, e Valcineide Santana, integrante do Farmácia Verde, projeto desenvolvido no Cangula, em Alagoinhas. As duas lideranças são representantes dos grupos produtivos apoiados pelo Bracell Social e estavam ao lado da geóloga Joana Guimarães, primeira reitora negra; a jornalista da TV Bahia, Tarsilla Alvarindo; e Tamires Santos.

O Bracell Social também promoveu hoje a “Ação Mais Cidadania”, em parceria com o projeto GECJA. “O Bracell Social irá marcar presença com área destinada ao projeto Mais Cidadania, que visa contribuir com a promoção da cidadania e cultura nas comunidades onde a empresa atua. Nesta edição do projeto, os participantes do evento poderão vivenciar ativações de experiências criativas, como o grafite interativo, técnicas de expressões criativas e jogos africanos”, afirmou Driele Coutinho, analista de Responsabilidade Social da Bracell.

Ela informou que seis grupos produtivos apoiados pelo Bracell Social, no território do Litoral Norte e Agreste Baiano, também irão participar do evento, com a comercialização de seus produtos, a exemplo de biscoitos, sequilhos, derivados de mel e peças têxteis. São eles: Delícias de Mato Limpo (Araçás), Farmácia Verde (Alagoinhas), Delícias da Prata (Entre Rios), Apiário Rio Branco (Alagoinhas), Coopecir (Inhambupe) e Empório Ajarquiba (Esplanada).

Realizado pela Favela Holding, Central única das Favelas Bahia (Cufa), Projeto Resgaty, com curadoria da Escola de Negócios da Favela e produção do Instituto Afetto e Patativa, a 2ª edição da Expo Favela Innovation Bahia tem entrada gratuita e os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla.