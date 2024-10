MONITORAMENTO DE CO2

Bracell recebe selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol pela segunda vez consecutiva

Certificação destaca o compromisso da empresa com a sustentabilidade

Publicado em 14 de outubro de 2024 às 09:03

Bracell recebe selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol

A Bracell, produtora global de celulose solúvel, conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, um reconhecimento que certifica empresas pela excelência na mensuração e gerenciamento de suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Essa certificação, concedida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), destaca o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a transparência no monitoramento de suas emissões de carbono.

Segundo Amanda Lemos, especialista de Sustentabilidade da Bracell, a obtenção deste selo foi possível graças à colaboração de diversas áreas da empresa, incluindo as operações de São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul. “A integração entre as equipes foi essencial para garantir a qualidade das informações reportadas. Sermos reconhecidos, pela segunda vez consecutiva, com o Selo Ouro comprova nosso compromisso com a transparência nos reportes de sustentabilidade”, ressalta.

O Programa Brasileiro GHG Protocol, desenvolvido pelo FGVces e pelo World Resources Institute (WRI), em parceria com entidades como o Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), é considerado o principal referencial no Brasil para o cálculo de emissões de gases de efeito estufa, utilizando metodologias reconhecidas globalmente. Esse programa estabelece padrões rigorosos que as empresas devem seguir para garantir a precisão e a transparência na sua contabilização de emissões.