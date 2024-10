BELEZA NATURAL

Brasil amplia praias e marinas reconhecidas no programa Bandeira Azul

Ao todo, 49 locais conseguiram marca no país

O Brasil alcançou mais um marco histórico no cenário internacional do turismo sustentável. Para a temporada 2024/2025, 49 locais — 38 praias e 11 marinas, estão aprovadas no prestigiado Programa Bandeira Azul.